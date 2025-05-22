В Волгограде на экскурсии в монументе «Родина-мать» умер ректор московского вуза

Ректор Московской государственной академии физической культуры (МГАФК) умер на территории мемориального комплекса Мамаев курган в Волгограде, сообщает местное издание V1.ru.

Как пишут связанные с силовиками телеграм-каналы Shot, Mash и 112, это произошло 22 мая во время экскурсии в голове монумента «Родина-мать зовет». Погибший — 68-летний Николай Чесноков. По предварительным данным, мужчине стало плохо, когда он в составе экскурсионной группы поднялся по лестницам наверх статуи. Чеснокову пытались оказать первую помощь, но он умер до приезда скорой.

Местное управление СК заявило, что проводит проверку, отметив, что смерть ректора не носит криминального характера.

Телеграм-каналы отмечают, что экскурсия внутри монумента, вероятно, была незаконной, Чесноков попал туда без необходимого спецпропуска.

В соцсетях МГАФК сообщается, что 22 мая делегация академии приехала в Волгоград на Всероссийский фестиваль студентов вузов физической культуры, а ректор Чесноков «принял участие в торжественном возложении цветов к мемориалу».