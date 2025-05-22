В Великобритании участника ирландской рэп-группы Kneecap обвинили в терроризме. Полиция утверждает, что он вывесил флаг в поддержку «Хизбаллы» на концерте в Лондоне

Полиция Лондона предъявила обвинения в терроризме участнику ирландской рэп-группы Kneecap Лиаму Ог ОʼХанни. Поводом для этого стало то, что он, как утверждается, вывесил флаг в поддержку ливанского движения «Хизбалла» на концерте в ноябре 2024 года, сообщает BBC News.

ОʼХанни должен предстать перед Вестминстерским магистратским судом Лондона 18 июня.

В своем заявлении группа отвергла предъявленные ОʼХанни обвинения. Они назвали это политическим преследованием и отвлечением внимания, отметив, что «14 тысяч детей вот-вот умрут от голода в Газе», тогда как британские власти «снова сосредоточены на нас».

Группа Kneecap состоит из трех человек — двух рэперов Лиама Ог ОʼХанни и Нийше ОʼКареллана и диджея Джей-Джея ОʼДохарти. Они познакомились в 2017 году в Центре ирландской культуры в Белфасте, в том же году начали записывать музыку. Участники группы выступают за выход Северной Ирландии из-под британского контроля и за воссоединение всего ирландского острова в единое независимое государство.

За последние два года группа попала в несколько скандалов. В конце апреля представители британской полиции сообщили, что изучают видео с двух концертов Kneecap. В одном из них, снятом в 2023 году, участник группы предположительно говорит: «Хороший тори — это мертвый тори. Убивайте ваших местных MP [членов парламента]». В другом ролике кто-то из музыкантов скандирует: «Вперед, ХАМАС! Вперед „Хизбалла!“» Обе эти организации признаны в Великобритании запрещенными, и их поддержка считается основанием для проверки со стороны антитеррористического подразделения полиции.

Kneecap заявляют, что никогда не поддерживали ХАМАС или «Хизбаллу» и не призывали к насилию против кого-либо.

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