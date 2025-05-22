У штаб-квартиры ЦРУ произошла стрельба

Возле штаб-квартиры Центрального разведывательного управления США в Лэнгли, штат Вирджиния, произошла стрельба, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Стрельбу открыли охранники ведомства около 4:00 утра по местному времени. В результате инцидента, по данным телеканала, ранения получила женщина.

Представитель ЦРУ официально подтвердил агентству Reuters факт «инцидента, связанного с нарушением безопасности», но о стрельбе ничего не сообщил. В ведомстве отметили, что один человек был задержан, но каких-либо других подробностей не привели.

Инцидент возле штаб-квартиры ЦРУ произошел менее чем через сутки после того, как в центре Вашингтона были убиты два сотрудника посольства Израиля. Информации о какой-либо связи между этими двумя происшествиями нет, уточняет Reuters.