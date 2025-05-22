«Тоттенхэм» выиграл Лигу Европы. Это первый еврокубок для клуба за 41 год

Лондонский «Тоттенхэм» обыграл в финале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» и стал победителем Лиги Европы.

Встреча, проходившая на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 42-й минуте забил Бреннан Джонсон.

Для «Тоттенхэма» это первый трофей с 2008 года — тогда они победили в Кубке английской лиги. Кроме того, в последний раз лондонский клуб завоевывал еврокубковый трофей в 1984 году — Кубок УЕФА.

И «Тоттенхэм», и «Манчестер Юнайтед» проводят неудачные сезоны в чемпионате Англии, они занимают 17-е и 16-е место соответственно. Однако победа в Лиге Европы позволит «Тоттенхэму» участвовать в Лиге чемпионов 2025/26.