РБК: Bank of Georgia из-за санкций ограничил клиентам-россиянам покупки в люксовых магазинах

Один из крупнейших банков Грузии Bank of Georgia (BoG) ограничил клиентам-россиянам оплату в люксовых магазинах по всему миру предметов роскоши дороже 300 долларов или евро, сообщило издание РБК (публикация доступна по подписке, ее пересказал Forbes).

РБК ознакомился с текстом клиентской рассылки, где BoG анонсирует ограничения. Так, клиентов предупредили, что возможность оплаты покупок на суммы свыше 300 долларов или евро в некоторых зарубежных торговых точках высокого класса картами банка будет ограничена. Ограничения вводятся в соответствии с международными санкциями, которые запрещают поставку в Россию предметов роскоши выше этой суммы. BoG попросил связаться с ним в случае изменения резидентства.

Представитель Bank of Georgia заявил РБК, что анонсированные ограничения — это не просто инициатива банка, а требования регулятора (вероятно, речь идет о Национальном банке Грузии). Как отмечает издание, ограничения по картам BoG будут работать не только в Грузии, но и в любой стране мира, где клиент попытается расплатиться через платежные системы Visa или Mastercard.

«Это большой прецедент: санкции на предметы роскоши ввели еще в 2022 году, но впервые их исполнение будет контролировать банк. Раньше их пытались соблюдать сами бутики (например, Chanel), но для них слишком сложно и трудозатратно вычислять россиян на кассе. Решение BoG позволит это делать автоматически», — пишет РБК.

Ранее некоторые россияне сталкивались с ограничениями на покупку предметов роскоши в бутиках Рима, Ниццы или Дубая, отмечают РБК и Forbes. Опрошенные РБК эксперты не знают случаев, чтобы другие банки начали контролировать платежи россиян в люксовых магазинах. Одни эксперты заявили, что платежные ограничения могут применяться среди тех банков и стран, которые и так ужесточали требования в отношении клиентов из РФ. Другие считают, что такие ограничения станут тенденцией для банков сопредельных с Россией государств.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину и объявления в России мобилизации в 2022 году Грузия стала одной из стран, куда уехали тысячи россиян.

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