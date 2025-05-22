Лука Модрич объявил об уходе из «Реала». Он играл за мадридский клуб 13 лет и выиграл с ним 28 трофеев

Хорватский полузащитник и капитан мадридского «Реала» Лука Модрич объявил, что покинет клуб после окончания нынешнего сезона. Об этом он написал в инстаграме.

В субботу, 24 мая, 39-летний Модрич проведет последний матч на домашнем стадионе «Реала» «Сантьяго Бернабеу».

«Я приехал в 2012 году с надеждой надеть футболку лучшей команды в мире и амбициями творить великие дела, но я и представить себе не мог, что будет дальше. Игра за „Реал“ изменила мою жизнь как футболиста и как человека. Я горжусь тем, что стал частью одной из самых успешных эпох лучшего клуба в истории. <…> Мы выиграли все, и я был очень счастлив. Очень, очень счастлив. Но помимо титулов и побед, я несу в своем сердце любовь всех болельщиков „Реала“. Я действительно не знаю, как объяснить ту особую связь, которую я установил со всеми вами, и какую поддержку, уважение и любовь я чувствовал и продолжаю чувствовать», — написал Модрич.

В своем посте он отметил, что сыграет за «Реал» на Клубном чемпионате мира, который пройдет летом 2025 года в США.

На официальном сайте «Реала» также говорится об уходе Модрича после Клубного чемпионата мира.

🤍 Thank you, Luka Modrić! Real Madrid

Лука Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. За это время он выиграл вместе с клубом 28 титулов, в том числе шесть раз Лигу чемпионов и четыре раза чемпионат Испании. Он провел за «Реал» 590 матчей и забил 43 гола.

В 2018 года Модрич получил «Золотой мяч». Это был единственный раз за 2010-е годы, когда награду не получили Криштиану Роналду или Лионель Месси.