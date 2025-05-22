Глава Курской области сообщил, что ВСУ нанесли удар по городу Льгов. Пострадали 12 человек

ВСУ нанесли массированный удар по городу Льгов в Курской области, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

По его словам, атака пришлась на трассу Курск-Рыльск на възде в город. В результате пострадали 12 мирных жителей, в том числе двое подростков 13 и 16 лет, заявил Хинштейн.

«У 13-летнего ребенка осколочные ранения поясницы, у 16-летнего подростка — черепно-мозговая травма, рана затылка и левого плеча. Среди пострадавших — семь женщин и трое мужчин. У всех диагностированы осколочные ранения и ушибы», — сообщил губернатор.

Он добавил, что жизни пострадавших ничего не угрожает, их везут в Курскую областную больницу.

Кроме того, в результате удара повреждены четыре машины, многоквартирный дом и два частных дом.