Глава Курской области сообщил, что ВСУ нанесли удар по городу Льгов. Пострадали 12 человек
Источник: Александр Хинштейн
ВСУ нанесли массированный удар по городу Льгов в Курской области, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.
По его словам, атака пришлась на трассу Курск-Рыльск на възде в город. В результате пострадали 12 мирных жителей, в том числе двое подростков 13 и 16 лет, заявил Хинштейн.
«У 13-летнего ребенка осколочные ранения поясницы, у 16-летнего подростка — черепно-мозговая травма, рана затылка и левого плеча. Среди пострадавших — семь женщин и трое мужчин. У всех диагностированы осколочные ранения и ушибы», — сообщил губернатор.
Он добавил, что жизни пострадавших ничего не угрожает, их везут в Курскую областную больницу.
Кроме того, в результате удара повреждены четыре машины, многоквартирный дом и два частных дом.