Сотрудники ФСБ России задержали бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко, сообщил 22 мая телеграм-канал программы «Вести. Дежурная часть», которая выходит на телеканале «Россия-24».

По его данным, Нестеренко подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По месту работы и месту жительства чиновника идут обыски, сообщил ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.

«Вести» опубликовали кадры с задержанным Нестеренко, снятые предположительно в здании краевой администрации перед обыском. О том, что в администрации идет обыск, сообщает и ТАСС.

По данным СМИ, уголовное дело связано с работой Нестеренко на предыдушем месте работы, в Главном управлении строительства Краснодарского края, в 2023-2024 годах.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 21 мая предложил Александру Нестеренко покинуть пост вице-губернатора, который он занимал с июля 2024 года. В ходе совещания глава региона заявил, что строительство более половины из 149 объектов ведется со значительным отставанием от графиков.

«Александр Васильевич, я к вам всегда с уважением относился, но продолжать дальнейшую совместную работу с вами считаю невозможным», — сказал губернатор на совещании. Видео заявления Кондратьева появилось в его телеграм-канале.