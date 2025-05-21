Несколько российских телеграм-каналов провоенной тематики сообщили утром 21 мая, что малая диверсионно-разведывательная группа ВСУ проникла в Брянскую область.

Телеграм-канал «Romanov Лайт» утверждает, что группа украинских диверсантов «обнаружена и блокирована» в районе реки Десна в Выгоничиском районе Брянской области.

Телеграм-канал «Старший Пограннаряда» (на него сослался популярный канал «Два майора»), в свою очередь, заявил, что диверсионная группа из семи-восьми человек, замечена в районе села Субботово. Это село расположено в 76 километрах по прямой от российско-украинской границы и примерно в 30 километрах от Брянска.

«Подразделениями Росгвардии и ФСБ России ведутся оперативно-боевые мероприятия по обнаружению и блокированию данной группы», — сообщил телеграм-канал «Старший Пограннаряда». Канал «Военкор Котенок» тоже сообщил, что в Выгоничском районе «идет поиск» украинской ДРГ.

Одновременно с этим местный телеграм-канал «Жесть Брянск» сообщил, что дорога, ведущая из Брянска в Выгоничский район, перекрыта, проезд в сторону деревни Мякишево и сел Субботово и Лопушь невозможен.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз на фоне этих сообщений заявил, что в сети появилось «множество недостоверной информации по факту перекрытия дорог в Выгоничском районе». «Установлено, что вбросы фейков осуществляются в том числе украинской стороной», — заявил Богомаз.

Глава региона сообщил, что в Выгоничском районе перекрыли несколько дорог из-за того, что правоохранительные органы и спецслужбы проводят «профилактические мероприятия по отработке оперативной информации». «Сведений о каких-либо конкретных правонарушителях, их численности, последствиях, пострадавших и наличии реальных угроз не имеется», — добавил Богомаз.