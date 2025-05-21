ВСУ атаковали завод полупроводниковых приборов в Орловской области

Вооруженные силы Украины в ночь на 21 мая нанесли массированный удар беспилотниками по Орловской области, в результате чего в городе Болхове повреждены несколько частных жилых домов и здание завода полупроводниковых приборов, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«В настоящее время на местах происшествия ведутся работы по устранению последствий атаки. Пострадавших нет», — написал чиновник в своем телеграм-канале. По его данным, за ночь и утро силы ПВО сбили над областью 53 дрона.

Генштаб ВСУ подтвердил, что атаковал Болховский завод полупроводниковых приборов в Орловской области. В заявлении военного ведомства говорится, что это одно из ведущих российских предприятий в области разработки и производства полупроводниковых устройств и компонентов. Оно находится под международными санкциями, но производит около трех миллионов приборов ежегодно.

По данным ВСУ, Болховский завод поставляет продукцию как минимум 19 компаниям военно-промышленного комплекса России, в том числе связанным с производством самолетов компании «Сухой», ракет «Искандер» и «Кинжал».

Минобороны РФ объявило, что с вечера 20 мая до утра среды сбило почти 200 украинских беспилотников, в том числе над Орловской (83 сбитых дрона), Брянской (52) и Курской (39) областями.