В Мадриде у ворот Американской школы застрелили бывшего замглавы администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова, сообщают Sky News и Reuters со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

По данным Reuters, полиция получила звонок о стрельбе в 9:15 утра по местному времени. Личность жертвы в полиции при этом не назвали. Sky News уточняет, что Портнов отводил детей в школу, когда в него выстрелил неизвестный.

51-летний Портнов родился в Луганской области, занимался адвокатской деятельностью, а в 2006 году был избран народным депутатом Верховной рады Украины. После поражения Юлии Тимошенко на президентских выборах в 2010 году он защищал ее интересы в суде. В 2011–2014 годах Портнов был советником президента Виктора Януковича; во время протестов на Майдане входил вместе с Януковичем в рабочую группу по урегулированию политического кризиса. Позже в администрации Януковича Портнов был заместителем главы администрации президента. Украину Портнов покинул в начале 2015 года и жил за границей.

США ввели против Портнова санкции в 2021 году. В обосновании говорилось, что Портнов с помощью взяток «наладил обширные связи с судебным и правоохранительным аппаратом Украины» и использовал свое влияние для «принятия решений в украинских судах». В 2019 году Портнов объявил о возвращении в Украину. На выборах он выступил в поддержку Владимира Зеленского и начал подавать в Государственное бюро расследований заявления на бывшего президента Петра Порошенко, обвиняя его в «преступных действиях» на посту. В июне 2022 года, как выяснил расследовательский проект «Схемы», Портнов выехал из Украины.