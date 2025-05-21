Минюст РФ планирует запретить неплательщикам алиментов открывать счета в банках, поступать на госслужбу и летать бизнес-классом

Министерство юстиции РФ прорабатывает вопрос о возможности запрета злостным неплательщикам алиментов открывать счета в банках и осуществлять «иные банковские операции», а также и регистрировать недвижимость и транспорт.

Об этом, сообщает ТАСС, заявил первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук на сессии «Долг платежом красен. Расширение инструментов воздействия на должников по алиментам» на Петербургском международном юридическом форуме.

Кроме того, по словам Забарчука, неплательщикам алиментов планируют запретить регистрировать юридические лица и ИП.

Речь идет о злостных неплательщиках, попавших в соответствующий реестр, который появится в России с 25 мая.

Также попавшим в этот реестр предлагается запретить на пользоваться государственными интернет-сервисами, в том числе порталом «Госуслуги». Кроме того, рассказал первый заместитель главы Минюста, злостным должникам по алиментам собираются запретить поступать на государственную и муниципальную службу.

Поправшим в реестр, заявил он, также собираются ограничить в возможности «брать кредиты и займы, за исключением тех целевых кредитов, которые будут непосредственно направлены на погашение задолженности».

Еще одной мерой воздействия, по словам Забарчука, может стать «запрет на приобретение билетов повышенной комфортности на воздушный или железнодорожный транспорт».

«Мы должны понимать, что нам конституция разрешает в случаях, когда нарушаются права и свободы иных граждан, вносить изменения в законодательстве, которые налагают определенные ограничения на граждан, нарушающих права», — заявил первый замминистра юстиции, подчеркнуы, что необходимы меры, чтобы у злостных неплательщиков алиментов «земля горела под ногами».

Согласно озвученным первым замминистра юстиции данным, в России около 120 тысяч человек не могут получить полагающиеся им алименты. Это примерно 8% исполнительных производств по алиментам, заявил Забарчук, добавив, что за этой цифрой «стоят судьбы людей, и это мы обязаны обеспечивать их права, которые гарантированы конституцией».

Предполагается, что злостный неплательщик алиментов попадет в реестр через пять дней после того, как Федеральная служба судебных приставов (ФСПП) получит соответствующую информацию. В течение суток после этого неплательщика обязаны уведомить о том, что он включен в черный список. После того как задолженность по алиментам будет погашена и сведения об этом окажутся в ФСПП, гражданина должны исключить из реестра и в течение суток сообщить ему об этом, пишет ТАСС.

Ограничительные меры для злостных неплательщиков алиментов схожи с теми, которые в России должны будут применять к уклоняющимся от военной службы по призыву. Ограничение в виде запрета на выезд за границу для злостных неплательщиков алиментов действует в России с 2005 года.