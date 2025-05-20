В работе российских государственных сервисов произошел масштабный сбой

Масштабный сбой произошел в работе нескольких государственных электронных сервисов РФ.

В частности, сбой затронул сайт Федеральной налоговой службы, следует из данных сервиса Роскомнадзора, который отслеживает работоспособность сайтов.

Также не работают система ЕГАИС, которую применяют при продаже алкоголя, Единая медицинская информационно-аналитическая система, сервисы «Госключ» и «Честный знак», сообщается на сайте Downdetector.su. Пользователи жалуются, что у них не работают сайты, а также возникают проблемы с доступом в личный кабинет.

В налоговой службе заявили, что ведомство фиксирует высокоуровневые DDoS-атаки из-за рубежа на свои электронные сервисы.

Также сообщается о масштабной атаке на ресурсы Системы электронного документооборота (СБИС). «В настоящее время включен защитный режим с ограничением зарубежного трафика», — говорится в заявлении СБИС.

Департамент здравоохранения Москвы подтвердил, что в работе сервиса ЕМИАС «Электронная медицинская карта» произошло «временное отклонение».