В Иваново пришли с обыском на телеканал «Барс»

Сотрудники полиции и Следственного комитета РФ пришли с обысками в редакцию телекомпании «Барс» в Иваново, а также по месту жительства ее главного редактора Сергея Кустова, сообщает издание IvanovoNews, которое входит в одну медиагруппу с «Барсом».

«В кабинете главного редактора Сергея Кустова проходят следственные действия. Деятельность телекомпании приостановлена — сотрудников не пускают в кабинеты», — говорится в сообщении.

По информации IvanovoNews, следственные действия проводят в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о клевете, совершенной с использованием служебного положения (часть 3 статьи 128.1 УК).

Предполагается, что дело возбудили из-за материала, представленного в феврале, в котором говорилось о военных, пропавших без вести. «Возможно, это связано с тем, что в статье употреблялось слово „менты“», — пишет IvanovoNews.

Журналисты утверждают, что за несколько дней до этого главному редактору Сергею Кустову поступали угрозы.

«Барс» — общедоступный региональный канал в Ивановской области. Его суточная аудитория составляет 140-180 тысяч человек, говорится в материалах на сайте телеканала.