Уволена глава округа Вологодской области, чья дочь угрожала отправить неприятеля «на СВО». Ее пост может занять участник войны
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов отправил в отставку главу Нюксенского муниципального округа Юлию Шевцову после того, как ее дочь записала видео, в котором пригрозила молодому человеку «отправкой на СВО».
«Шевцова отправляется в отставку, ввиду ценностной несовместимости проступка дочери с правилами, принципами и идеологией работы команды правительства Вологодской области», — написал Филимонов в своем телеграм-канале, отметив, что принял это решение после «прагматичного и объективного анализа ситуации».
По его словам, должность нового главы муниципалитета «с высокой долей вероятности» будет номинирован участник СВО. Губернатор также посоветовал Швецовой «уделить больше внимания воспитанию дочери, записать ее на курсы медицинских сестер и может быть направить на стажировку волонтером в военный госпиталь в тылу».
Несколько дней назад дочь Швецовой опубликовала в тиктоке ролик, в котором она грозит «отправкой на СВО». В описании видео были такие слова: «Ты че фраер, попутал? Ты знаешь кто моя мама?)) Мэр! (Мы тебя на сво отправим)» (орфография сохранена). После внимания к ролику ее мать Юлия Шевцова извинилась, пояснив, что «дети совершают ошибки».
Филимонов осудил поступок дочери чиновницы. «Высказывания девушки — недопустимые, оскорбительные, вульгарные, затронувшие святую и чувствительную для всех нас тему», — заявил он.
По его словам, девушка «живет и учится вдалеке от мамы, будучи предоставленной самой себе», а видео опубликовала, «испытав кризис в отношениях с молодым человеком». Губернатор утверждает, что дочь чиновницы «передала свои искренние слезные покаяния, записав видео», но он запретил его публиковать, чтобы «оградить девушку от травли в комментариях».
Юлия Шевцова занимала пост главы Нюксенского округа с конца октября 2024 года.