Уволена глава округа Вологодской области, чья дочь угрожала отправить неприятеля «на СВО». Ее пост может занять участник войны

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов отправил в отставку главу Нюксенского муниципального округа Юлию Шевцову после того, как ее дочь записала видео, в котором пригрозила молодому человеку «отправкой на ».

«Шевцова отправляется в отставку, ввиду ценностной несовместимости проступка дочери с правилами, принципами и идеологией работы команды правительства Вологодской области», — написал Филимонов в своем телеграм-канале, отметив, что принял это решение после «прагматичного и объективного анализа ситуации».

По его словам, должность нового главы муниципалитета «с высокой долей вероятности» будет номинирован участник . Губернатор также посоветовал Швецовой «уделить больше внимания воспитанию дочери, записать ее на курсы медицинских сестер и может быть направить на стажировку волонтером в военный госпиталь в тылу».

Несколько дней назад дочь Швецовой опубликовала в тиктоке ролик, в котором она грозит «отправкой на ». В описании видео были такие слова: «Ты че фраер, попутал? Ты знаешь кто моя мама?)) Мэр! (Мы тебя на отправим)» (орфография сохранена). После внимания к ролику ее мать Юлия Шевцова извинилась, пояснив, что «дети совершают ошибки».

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Филимонов осудил поступок дочери чиновницы. «Высказывания девушки — недопустимые, оскорбительные, вульгарные, затронувшие святую и чувствительную для всех нас тему», — заявил он.

По его словам, девушка «живет и учится вдалеке от мамы, будучи предоставленной самой себе», а видео опубликовала, «испытав кризис в отношениях с молодым человеком». Губернатор утверждает, что дочь чиновницы «передала свои искренние слезные покаяния, записав видео», но он запретил его публиковать, чтобы «оградить девушку от травли в комментариях».

Юлия Шевцова занимала пост главы Нюксенского округа с конца октября 2024 года.