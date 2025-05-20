Россия отпустила танкер Green Admire, вышедший из эстонского порта

Россия отпустила танкер Green Admire, задержанный 18 мая в российских территориальных водах после выхода из эстонского порта Силламяэ с грузом сланцевого масла. Об этом сообщила телерадиовещательная компания Эстонии (ERR).

Судно покинуло российские территориальные воды вечером 19 мая и взяло курс на Роттердам.

Танкер, шедший под флагом Либерии и принадлежащий греческой компании Aegean Shipping, вышел из порта Силламяэ около 18:30 в субботу, 17 мая. Российские власти остановили танкер после полуночи и вскоре он направился к принадлежащему России острову Гогланд, где встал на якорь. На его борту находилась сланцевая нефть, а конечным пунктом назначения был Роттердам.

Эстонские власти утверждали, что танкер двигался по ранее согласованному маршруту. В МИД вскоре заявили, что Эстония перенаправит движение в порт Силламяэ и из него исключительно через эстонские территориальные воды, «чтобы предотвратить подобные инциденты».

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