В Париже нашли бюст Джима Моррисона, украденный с его могилы на кладбище Пер-Лашез 37 лет назад

В Париже нашли бюст солиста The Doors Джима Моррисона, пропавший с его могилы на кладбище Пер-Лашез в 1988 году, сообщила парижская судебная полиция. Эту информацию газете Le Figaro подтвердила парижская прокуратура.

Бюст был найден, как пишет Le Figaro, случайно во время обыска, проводившегося в рамках дела о мошенничестве.

Джим Моррисон умер в возрасте 27 лет 3 июля 1971 года в Париже. Через десять лет после захоронения на его могиле был установлен бюст, созданный хорватским художником Младеном Микулиным. 9 мая 1988 года бюст пропал.

Нашли его в том же состоянии, в котором он был на момент исчезновения: за те семь лет, что он простоял на могиле, его исписали разными надписями, отломали нос и повредили рот.