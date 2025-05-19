Умер артист балета Юрий Владимиров
Источник: РИА Новости
Умер народный артист СССР, советский и российский артист балета Юрий Владимиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе Большого театра.
Владимирову было 83 года.
Юрий Владимиров родился 1 января 1942 года. В 1962-1987 годах был артистом балета Большого театра. Среди партий, которые он исполнил на сцене театра, — Спартак в одноименном балете Арама Хачатуряна, Пастух в «Весне священной» Игоря Стравинского и Голубая птица в «Спящей красавице» Петра Чайковского.
С 1987-го Владимиров работал педагогом-репетитором Большого театра.