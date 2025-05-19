Страны ЕС договорились о создании фонда в 150 миллиардов евро для расходов на оборону

Страны-члены Евросоюза достигли предварительной договоренности о формировании фонда в 150 миллиардов евро, из которого будут финансироваться расходы на оборону, сообщают Bloomberg и Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По данным источников Bloomberg, официально создание фонда будет одобрено в ближайшие дни.

Предполагается, что Еврокомиссия сформирует фонд за счет заимствований на рынках капитала, а затем будет выдавать из него средства в качестве кредитов странам ЕС по их запросу на финансирование конкретных проектов. По словам источника Bloomberg, речь будет идти о том, в чем ЕС больше всего нуждается для повышения обороноспособности, в том числе о ракетах для средств ПВО.

К инициативе, получившей название Security Action for Europe (SAFE), смогут присоединиться и страны, не входящие в ЕС. В частности, соответствующая договоренность уже достигнута с Великобританией. Также, пишет Reuters, средства сможет получить и Украина на проекты, повышающие ее обороноспособность и стимулирующие европейскую оружейную промышленность.

Создание фонда, как и в целом программа, направленная на повышение обороноспособности ЕС, станет одной из мер в ответ на заявления администрации президента США Дональда Трампа о планах сокращения поддержки европейских стран в этой сфере.