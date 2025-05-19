Таганский районный суд Москвы трижды за день оштрафовал компанию Apple за распространение «информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения» среди несовершеннолетних (часть 3 статьи 6.21.2 КоАП), сообщает «Медиазона».

Суд назначил ирландскому юрлицу Apple Distribution International Ltd. три штрафа по 2,5 миллиона рублей — на общую сумму 7,5 миллиона рублей.

«Осторожно, новости» и «Медиазона» пишут, что суды прошли в закрытом режиме по просьбе представителя Apple. Причина составления протоколов неизвестна, но, как отмечает «Осторожно, новости», СМИ предполагали, что их составили из-за оформления App Store в радужные цвета.

Кроме этого, суд оштрафовал Apple на три миллиона рублей из-за отказа цензурировать контент по требованию российских властей (часть 2 статьи 13.41 КоАП), сообщает «Медиазона».

На сайте Таганского районного суда Москвы указаны еще два дела, в которых Apple привлекается по этой же административной статье. Они зарегистрированы 19 мая и пока не рассмотрены судом.