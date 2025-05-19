ФСБ объявила о задержании подростков в Ставропольском крае по подозрению в подготовке нападений на полицейских 9 мая

В Ставропольском крае девять человек, в том числе несовершеннолетние, задержаны по подозрению в подготовке нападений на полицейских в День Победы 9 мая, объявил Центр связей с общественностью (ЦОС) ФСБ.

В заявлении ЦОС, которое цитирует «Интерфакс», говорится, что нападения готовили «приверженцы международной террористической группы», но не уточняется, какой именно.

По версии ФСБ, один из задержанных — несовершеннолетний житель Андроповского района — в 2024 году «добровольно вступил в ряды террористов через телеграм», а затем «вовлек в деятельность террористической организации еще восьмерых жителей края, в том числе семерых несовершеннолетних».

«Злоумышленники 9 мая текущего года планировали совершить нападения на сотрудников полиции во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в одном из муниципалитетов Ставропольского края», — заявили в ФСБ.

Всем задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям УК об организации деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5) и участии в ее деятельности, а также содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1).

УК РФ предусматривает наказание по части 2 статьи 205.5 об организации деятельности террористической организации и участии в ее деятельности до 20 лет лишения свободы, по части 1.1 статьи 205.1 о содействии террористической деятельности — до 15 лет лишения свободы.