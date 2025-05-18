В Киеве при атаке погибла женщина, еще три человека, включая ребенка, получили ранения. Россия запустила по Украине 273 дрона

Российские войска в ночь на 18 мая атаковали Киев, в Обуховском районе погибла 28-летняя женщина, сообщил глава областной военной администрации Николай Калашник.

Ранены еще три человека — 59-летний мужчина, 61-летняя женщина и четырехлетний ребенок, они доставлены в больницу в состоянии средней тяжести. В результате атаки разрушен частный дом.

О взрывах в столице около 7 утра сообщил мэр Виталий Кличко. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, в результате атаки также есть повреждения в Фастовском районе — там разрушены склад и хозяйственное здание, а кроме того, возник пожар в медцентре. По словам Калашника, пожар произошел на территории комбикормового завода.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что российские войска в ночь на 18 мая запустили по Украине 273 беспилотника, включая ударные «Шахед», а также дроны-имитаторы. 88 беспилотников были сбиты, 128 не достигли цели и были «локационно утрачены», уточнили в ВСУ.