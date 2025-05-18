ТАСС: бывший директор криптобиржи Binance в СНГ Владимир Смеркис арестован по делу о мошенничестве

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал бывшего директора криптобиржи Binance в СНГ Владимира Смеркиса по делу о мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В карточке дела на сайте суда указано, что Смеркис обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). Дело было зарегистрировано в суде 16 мая, в тот же день прошло и заседание по избранию меры пресечения в виде заключения под стражу, но результат в карточке не указан.

17 мая в телеграм-канале крипто-игры Blum, сооснователем которой Смеркис стал год назад, сообщили, что он ушел с поста директора по маркетингу и «больше не участвует в разработке проекта или в качестве соучредителя». «Мы благодарим Владимира за его вклад в проект и желаем ему всего наилучшего в его будущих начинаниях», — говорится в сообщении.

41-летний Смеркис — инвестор, трейдер и эксперт, активно участвовавший в развитии цифровой экономики и блокчейна. Он работал в Mail.ru Group, на телеканале A1, в агентстве Global Point и в компании Red Bull. В начале 2022 года Смеркис стал директором Binance в СНГ. Он отвечал за развитие криптобиржи в регионе и занимал этот пост до сентября 2023-го. Незадолго до того, как он покинул должность директора по СНГ, Binance объявила, что рассматривает возможность полного ухода с российского рынка.

В апреле 2024 года Смеркис вместе с другим топ-менеджером Binance Глебом Костаревым запустил приложение Blum, которое позволяет торговать криптовалютными активами в мини-приложении телеграма. Проект, как сообщалось, привлек пять миллионов долларов инвестиций. В апреле 2025 года, по данным самого проекта, у него было более 92 миллионов пользователей.