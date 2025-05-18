Президент Финляндии: Трамп начинает терять терпение по отношению к Путину

Президент Финляндии Александр Стубб после телефонного разговора с Дональдом Трампом заявил, что тот «начинает терять терпение».

По словам Стубба, в субботу, 17 мая, он провел продолжительный телефонный разговор с Трампом, а в воскресенье утром — с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Зеленский терпелив, но Трамп начинает терять терпение по отношению к [Владимиру] Путину», — сказал Стубб в интервью STT.

Он отметил, что в последние две недели дела двигались «в более позитивном направлении для Украины». Стубб добавил, что Финляндия поддерживает участие Зеленского в предстоящем саммите НАТО 24–25 июня в Гааге.

14 мая нидерландский телеканал NOS сообщил со ссылкой на неназванные источники в НАТО, что США возражают против приезда Зеленского на саммит альянса в Гааге. Позже госсекретарь США Марко Рубио заявил, что он «не знает, откуда такая информация».