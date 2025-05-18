Al Arabiya: в тоннелях на юге сектора Газа найдено тело лидера ХАМАС Мухаммада Синвара, убитого израильским авиаударом

В тоннеле в Хан-Юнисе на юге сектора Газа найдено тело лидера ХАМАС Мухаммада Синвара, убитого израильским авиаударом несколько дней назад, сообщает Al Arabiya со ссылкой на источники.

Вместе с телом Синвара в районе Европейской больницы в Хан-Юнисе на юге сектора Газа также были найдены тела 10 его помощников.

Авиаудар по Европейской больнице в Хан-Юнисе израильские военные нанесли 13 мая. В сообщении ЦАХАЛ говорилось, что под больницей находился командный пункт террористической организации ХАМАС.

В Армии обороны Израиля смерть Мухаммада Синвара пока не подтверждали. Министр обороны Израиля Исраэль Кац, как передает Ynet, сообщил комитету по иностранным делам и обороне, что официального подтверждения смерти Синвара нет, но «по всем признакам, он был ликвидирован».

Мухаммад Синвар — младший брат Яхьи Синвара, предыдущего лидера ХАМАС, убитого в секторе Газа октябре 2024 года. Главой политбюро ХАМАС Яхья Синвар стал всего за несколько месяцев до этого, в августе, а его предшественником был также убитый (но в Тегеране) Исмаил Хания. Мухаммад Синвар, как и его старший брат, присоединился к ХАМАС в молодом возрасте. Израильские спецслужбы неоднократно пытались его убить, но попытки покушений до сих пор были безуспешными.

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