В Сумской области российский беспилотник атаковал микроавтобус. Погибли девять человек
Источник: Сумская ОВА
В Сумской области девять человек погибли в результате атаки российского дрона на рейсовый микроавтобус, сообщает глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
Атака произошла недалеко от города Белополье. Он находится менее чем в 10 километрах от российского поселка Теткино, вокруг которого в последние дни продолжаются бои.
По данным Григорова, удар был нанесен беспилотником типа «Ланцет». Он отметил, что в автобусе находились мирные жители.
Помимо девяти погибших, еще семь человек получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
Российские военные атаку не комментировали.