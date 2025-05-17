В Сумской области российский беспилотник атаковал микроавтобус. Погибли девять человек

В Сумской области девять человек погибли в результате атаки российского дрона на рейсовый микроавтобус, сообщает глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Атака произошла недалеко от города Белополье. Он находится менее чем в 10 километрах от российского поселка Теткино, вокруг которого в последние дни продолжаются бои.

По данным Григорова, удар был нанесен беспилотником типа «Ланцет». Он отметил, что в автобусе находились мирные жители.

Помимо девяти погибших, еще семь человек получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Российские военные атаку не комментировали.