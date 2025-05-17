В США из-за торнадо погибли более 20 человек

По меньшей мере 21 человек погиб в результате торнадо на Среднем Западе США, сообщает CNN.

Как минимум 14 человек погибли в штате Кентукки и еще семь — в Миссури, в том числе пять — в Сент-Луисе, крупнейшем городе всего региона с населением более двух миллионов человек. Власти города назвали произошедшее «одним из самых страшных штормов» в истории, из-за непогоды повреждения там получили около пяти тысяч зданий.

Последствия торнадо на юго-востоке Кентукки

Также крупные торнадо, но без человеческих жертв, были зафиксированы в Иллинойсе и Индиане. Из-за непогоды без электричества в общей сложности в разное время оставались более 800 тысяч домохозяйств и предприятий.

В ближайшие дни под угрозой сильных торнадо будут находиться Оклахома, Канзас и северная часть Техаса, расположенные к юго-западу от пострадавших регионов.

Май — наиболее активный месяц торнадо в США. В 2024 году за весь май жертвами торнадо по всей стране стали 26 человек.