Путин упростил получение российского гражданства для жителей Абхазии и Южной Осетии
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение гражданства России для граждан частично признанных Абхазии и Южной Осетии. Указ размещен на официальном интернет-портале правовых актов.
Претенденты на гражданство из Абхазии и Южной Осетии теперь будут избавлены от необходимости соблюдать требования по постоянному проживанию в РФ, знанию русского языка и российской истории.
Прошение на российское гражданство жители Абхазии и Южной Осетии теперь смогут подать прямо в своих странах в дипломатические представительства РФ.
Для получения гражданства РФ в общем случае соискатель должен легально жить на территории России в течение как минимум пяти лет.
В марте президент Абхазии Бадра Гунба заявлял, что 70% жителей частично признанной республики уже имеют гражданство РФ.