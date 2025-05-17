Путин упростил получение российского гражданства для жителей Абхазии и Южной Осетии

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение гражданства России для граждан частично признанных Абхазии и Южной Осетии. Указ размещен на официальном интернет-портале правовых актов.

Претенденты на гражданство из Абхазии и Южной Осетии теперь будут избавлены от необходимости соблюдать требования по постоянному проживанию в РФ, знанию русского языка и российской истории.

Прошение на российское гражданство жители Абхазии и Южной Осетии теперь смогут подать прямо в своих странах в дипломатические представительства РФ.

Для получения гражданства РФ в общем случае соискатель должен легально жить на территории России в течение как минимум пяти лет.

В марте президент Абхазии Бадра Гунба заявлял, что 70% жителей частично признанной республики уже имеют гражданство РФ.