Режиссера Кирилла Серебренникова наградили орденом Почетного легиона, сообщила кинообозреватель «Новой газеты» Лариса Малюкова. Церемония прошла в Каннах.

Награду Серебренникову вручила министр культуры Франции Рашида Дати. Она отметила вклад режиссера в развитие кино, театра и оперы и назвала важным его участие в культурной жизни Франции.

Серебренников, в свою очередь, сказал, что считает важным поддержание культурных связей между Россией и Европой. «Все равно любовь и искусство победят», — отметил режиссер.

Орден Почетного легиона — высшая награда Франции, основанная Наполеоном Бонапартом в 1802 году. Принадлежность к ордену является знаком отличия, почета и официального признания особых заслуг.

В рамках кинофестиваля в Каннах 20 мая будет показан новый полнометражный фильм Кирилла Серебренникова «Исчезновение Йозефа Менгеле»