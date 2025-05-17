Агентство Moodyʼs лишило США максимального кредитного рейтинга из-за роста госдолга

Рейтинговое агентство Moodyʼs снизило кредитный рейтинг США с максимально возможного AAA до Aa1. Прогноз по рейтингу изменен с «негативного» на «стабильный».

«Понижение рейтинга на одну ступень по 21-уровневой рейтинговой шкале отражает более чем десятилетний рост госдолга и коэффициентов процентных платежей до уровней, которые значительно превышают показатели стран с аналогичным рейтингом», — говорится в сообщении.

В Moodyʼs также указали на неспособность Белого дома и конгресса договориться о мерах по снижению дефицита бюджета и прекращению роста расходов на обслуживание госдолга.

Moodyʼs стало последним из «большой тройки» рейтинговых агентств, лишивших США максимального кредитного рейтинга. Fitch понизило кредитный рейтинг США в 2023 году, а Standard and Poorʼs сделало это еще в 2011-м.

В номинальном выражении американский госдолг является самым большим в мире, сейчас он превышает 34 триллиона долларов. Отношение госдолга к ВВП по итогам 2024 года составляло 123%.

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