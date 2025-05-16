«Согласен ли Дептранс с Путиным?» Активисты разместили у скульптуры Сталина в московском метро цитаты Путина и Медведева с критикой сталинизма

Неизвестные активисты разместили у скульптуры Сталина на станции метро «Таганская» плакаты с высказываниями президента России Владимира Путина и бывшего президента Дмитрия Медведева, в которых они критикуют сталинизм. Фотографии опубликовал канал «Москвыборы».

Плакаты сопровождались подписью «Согласен ли Дептранс с Путиным / Медведевым?»

Высказывание Путина, процитированное активистами, было сделано во время его «прямой линии» в 2009 году: «Весь позитив был достигнут неприемлемой ценой. Достижение результата путем репрессий неприемлемо. В этот период [правления Сталина] были не только культ личности, но и массовые преступления перед народом».

Слова Медведева, приведенные на плакате, были сказаны им в День памяти жертв политический репрессий в 2012 году: «За то, что происходило тогда, не только Иосиф Сталин, но целый ряд других руководителей заслуживают самой жесткой оценки. Их невозможно привлечь к ответственности, но это именно так».

Скульптурная композиция со Сталиным на переходе у станции метро «Таганская» Кольцевой линии была открыта 15 мая, к 90-летию московского метрополитена. Это копия оригинального горельефа, который находился там с момента открытия станции в 1950 году до 1965 года и был заменен на панно с Лениным в рамках кампании десталинизации.

В последнее время в России появляется все больше памятников Сталину — только за последние полгода журналисты насчитали девять штук. В основном, такие памятников ставят частные лица на частной территории — это никак не регулируется законодательством. Обычно местные власти не дают разрешения на установку памятников Сталину в общественных пространствах.