Штаб-квартира «Голоса Америки» в Вашингтоне выставлена на продажу

Администрация президента США Дональда Трампа планирует продать здание в Вашингтоне, где расположена штаб-квартира «Голоса Америки» (VOA). По данным Bloomberg, это здание, расположенное в двух кварталах от Капитолия, внесено в список объектов недвижимости, от которых хотят избавиться федеральные власти.

В здании, площадь которого превышает 90 тысяч квадратных метров, помимо штаб-квартиры «Голоса Америки» размещается Агентство США по глобальным медиа (USAGM), в которое входит VOA, и министерство здравоохранения и социальных служб.

Продажа здания VOA может оставить сотрудников и подрядчиков без рабочего пространства, даже если им удастся добиться возобновления финансирования, пишет Bloomberg.

«Голос Америки» приостановил работу в марте после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращениях в семи федеральных агентствах, в число которых вошло и USAGM. «Голос Америки», как и «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (RFE/RL) финансировались за счет средств, выделяемых конгрессом США через грант USAGM. «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» оспаривает прекращение финансирования работы в судах.

Администрация Трампа пытается уменьшить число объектов недвижимости, стоящей на балансе у федерального правительства, напоминает Bloomberg. За последние несколько месяцев на продажу были выставлены здания федеральных судов в Лос-Анджелесе и Кливленде, штаб-квартира министерства жилищного строительства и городского развития в Вашингтоне, а также ряд других.

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