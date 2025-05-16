На свечном заводе в Башкортостане произошел взрыв. Пострадали как минимум три человека

На территории предприятия по производству парафина «Свеча» в городе Салават в Башкортостане произошел взрыв. По данным управления МЧС по региону, в результате взрыва пострадали три человека, они доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Еще один человек, по предварительной информации, находится под завалами здания, разрушенного в результате взрыва, ведутся его поиски, сообщили в МЧС.

Причиной взрыва, следует из сообщении МЧС, стало «нарушение технологического процесса произошла разгерметизация печного оборудования». После взрыва начался пожар, в тушении которого задействованы 43 человека и 17 единиц техники. Прокуратура проводит проверку в связи с произошедшим.