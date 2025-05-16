Бывший директор ФБР Джеймс Коми выложил фото с ракушками в форме цифр 8647 на песке. Его обвинили в призыве к убийству Трампа

В отношении бывшего директора ФБР Джеймса Коми проводится проверка после того, как он запостил в соцсетях фото ракушек на песке, выложенных в форме цифр 8647 — это сочли призывом к убийству Дональда Трампа.

Пост Коми в инстаграме некоторые сторонники Трампа интерпретировали как призыв к убийству президента. Как поясняет Reuters, число 86 может использоваться в значении «вышвырнуть кого-то из бара за пьянство», а 47-й президент США — это Трамп. NBC News добавляет, что, согласно словарю Merriam-Webster, 86 может неформально означать «избавиться от кого-то».

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что Коми «только что призвал к убийству Трампа». «Министерство внутренней безопасности и Секретная служба расследуют эту угрозу и отреагируют соответствующим образом, — написала Ноэм.

Представитель Секретной службы заявил, что агентство «тщательно расследует все, что может быть воспринято как потенциальная угроза нашим защищаемым лицам». «Мы знаем о сообщениях бывшего директора ФБР в социальных сетях и очень серьезно относимся к подобной риторике», — говорится в заявлении.

Сам Коми удалил фотографию и выложил пост, в котором написал: «Ранее я опубликовал фото ракушек, которые я видел сегодня на прогулке по пляжу и которые, как я предположил, были политическим посланием. Я не осознавал, что некоторые связывают эти цифры с насилием. Мне это никогда не приходило в голову, но я выступаю против насилия любого рода, поэтому я удалил пост».

Коми был директором ФБР с 2013 по 2017 годы, пока его не уволил Трамп, которого Коми публично критиковал. Его называют давним врагом Трампа. В 2020 году Коми во время президентских выборов поддерживал кампанию Джо Байдена, а в 2024 году — кампанию Камалы Харрис, баллотировавшей от Демократической партии.