«Медузу» оштрафовали на 400 тысяч рублей за нарушение закона об «иностранных агентах»
Таганский районный суд Москвы объявил SIA «Medusa Project» виновным в «нарушении порядка деятельности иностранного агента» (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ) и наложил штраф 400 тысяч рублей. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Что именно стало поводом для составления административного протокола, который рассмотрел Таганский суд, не уточняется.
«Медуза» была объявлена в России «СМИ — иностранным агентом» 23 апреля 2021 года. Впоследствии стало известно, что это произошло на основании обращения бывшего члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александра Ионова. В список «СМИ — иностранных агентов» в последующие годы внесли многие независимые СМИ, журналистов, общественных деятелей и деятелей культуры.
В январе 2023 года Генпрокуратура РФ объявила «Медузу» «нежелательной организацией», утверждая, что она «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».