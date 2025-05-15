ФСБ сообщила, что «пресекла» работу 57 администраторов телеграм-каналов и чатов с «неонацистской и террористической идеологией»

ФСБ отчиталась о «профилактических мероприятиях» в 81 регионе России, которые были направлены на недопущение «распространения идеологии насилия, массовых убийств и суицида в молодежной среде».

В результате задержаны шесть человек, подозреваемых в подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения в Москве и Тюмени, а также «насильственных акций» в Кемерово, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле.

У задержанных, согласно пресс-релизу ФСБ, изъяты компоненты для изготовления взрывных и зажигательных устройств, холодное оружие, планы подготовки вооруженных нападений, символика неонацистских и террористических организаций.

Кроме того, ФСБ утверждает, что пресекла деятельность 57 администраторов телеграм-каналов и чатов, которые распространяли неонацистскую и террористическую идеологию. «В средствах связи задержанных выявлена переписка с украинскими кураторами, содержащая инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению и применению средств террора», — заявили в ФСБ.

«Агентство» обратило внимание, что видео ФСБ позволило определить один из каналов, чью работу, предположительно, остановила спецслужба. Речь идет о канале, который посвящен деятельности ультраправого жителя Австралии Брентона Тарранта, убившего более 50 человек в мечетях в Новой Зеландии.