В Таджикистане отменили уголовную ответственность за лайки в соцсетях

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал закон, который исключает из уголовного кодекса положения о наказании за лайки в соцсетях. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Согласно сообщению, подписанный закон «отменяет уголовную ответственность за размещение лайка или иного знака в социальных сетях».

Как отмечает «Радио Озоди», поправки касаются двух статей уголовного кодекса, предусматривающих наказание на публичные призывы к терроризму и оправдание терроризма в интернете. С 2018 года под эти формулировки попадала даже минимальная активность, в том числе лайки и репосты, за которые можно было получить от 10 до 15 лет лишения свободы.

Инициатором отмены наказания за лайки стал сам Рахмон. Весной 2024 года он раскритиковал правоохранительные органы за чрезмерно широкое применение эти норм. Он призвал «положить конец этой практике», так как «нельзя наказывать людей только за активность в интернете».

По данным прокуратуры Таджикистана, в стране более 1500 человек отбывают наказание за комментарии и реакции в соцсетях.