В Испании задержали бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Олега Гладковского, которого подозревают в закупках по завышенным ценам в рамках госзаказа.

О задержании чиновника сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Его имя в публикации не называется, но источники «Украинской правды» и «Суспільне» сообщили, что речь о Гладковском.

По версии следствия, в 2017 году бывший первый заместитель секретаря СНБО в сговоре с исполняющим обязанности директора одного из департаментов Минобороны и бывшим замминистра обороны организовал закупку грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 в рамках госзаказа по незаконно завышенным ценам. Сумму ущерба, нанесенного при этом государству, НАБУ оценивает в 17,44 миллиона гривен.

«Украинская правда» называет Гладковского одним из главных бизнес-партнеров пятого президента Украины Петра Порошенко. Он руководил корпорацией «Богдан», доля в которой была у Порошенко, поясняет издание.

Обвинительный акт в отношении Гладковского был направлен в суд еще в июле 2021 года. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции. В мае 2024 года Высший антикоррупционный суд Украины заочно избрал Гладковскому меру пресечения в виде содержания под стражей.