Умер бывший президент Уругвая Хосе Мухика. Его называли «самым бедным президентом мира»

Умер бывший президент Уругвая Хосе («Пепе») Мухика. Ему было 89 лет. У бывшего президента Уругвая был диагностирован рак пищевода.

Paolo Aguilar / EPA / Scanpix / LETA

«С глубокой скорбью мы сообщаем о кончине нашего коллеги Пепе Мухики. Президент, активист, лидер и руководитель. Нам будет тебя очень не хватать, дорогой старик. Спасибо за все, что ты нам дал, и за твою глубокую любовь к своему народу», — написал нынешний президент Яманду Орси.

В юности Мухика был участником леворадикального партизанского Национально-освободительного движения «Тупамарос» и провел 14 лет в военных тюрьмах. В 1999 году он стал сенатором, в 2010-м его выбрали президентом Уругвая. Он занимал этот пост до 2015 года, а затем его снова избрали в сенат, но в августе 2018 года он досрочно сложил полномочия.

На посту президента Мухика легализовал каннабис и однополые браки, принял первый в регионе всеобъемлющий закон о правах на аборт и превратил Уругвай в лидера в области альтернативной энергетики, пишет The Guardian.

Мухика, родившийся на окраине Монтевидео, уже став сенатором, а затем президентом, продолжал жить на ферме в получасе езды от столицы Уругвая. Именно там он, как пишет El Pais, «довел свою деятельность в поддержку бережливости до крайности». Он ездил на автомобиле Volkswagen Beetle 1987 года, жил в маленьком доме и вел очень скромный образ жизни, из-за которого его называли «самым бедным президентом мира».