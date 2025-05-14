Томми Кэш (Эстония) и Ziferblat (Украина) вышли в финал «Евровидения-2025»

В швейцарском Базеле прошел первый полуфинал «Евровидения-2025», в ходе которого были определены первые десять финалистов песенного конкурса.

Среди них — представитель Эстонии Томми Кэш (Tommy Cash) с песней «Espresso Macchiato» и украинская группа Ziferblat с композицией «Bird of Pray».

Также в финал прошли Норвегия, Албания, Швеция, Исландия, Нидерланды, Польша, Сан-Марино и Португалия.

Второй полуфинал «Евровидения-2025», в ходе которого определятся еще десять участников последнего этапа конкурса, пройдет 15 мая. Финал состоится 17 мая.

В 2025 году «Евровидение» проходит в Швейцарии — представитель этой страны победил в конкурсе в прошлом году. В 2025-м в конкурсе участвуют 37 стран — членов Европейского вещательного союза и Австралия. Россия не принимает участия в «Евровидении» с 2022 года.