Следствие по делу Леонида Волкова предложило допросить «Байдена Джозефа Ивановича»

Следствие предложило суду вызвать на допрос в качестве свидетелей обвинения по делу соратника Алексея Навального Леонида Волкова 344 человека. Среди них — «Байден Джозеф Иванович».

Фрагмент из материалов дела опубликовал сам Волков.

«Как вы думаете, явится?» — написал он. Волков также рассказал, что объем его дела составляет 294 тома.

Уголовное дело в отношении Волкова поступило во 2-й Западный окружной военный суд в Москве в начале апреля. В нем 45 эпизодов. Ему, в частности, вменяют четыре эпизода мошенничества группой лиц или в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК), 16 эпизодов «оправдания терроризма» в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК), 18 эпизодов распространения военных «фейков» группой лиц и по мотивам политической ненависти (пункты «б» и «д» части 2 статьи 207.3 УК).

С января 2021 года Леонид Волков находится в розыске по уголовному делу о привлечении несовершеннолетних к митингам. Летом 2022 года против него возбудили уголовное дело об «оправдании терроризма». В 2024 году Волков сообщил о еще одном уголовном деле против него, в нем было 16 эпизодов.