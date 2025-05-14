Financial Times: Евросоюз намерен ввести пошлины на украинские товары, отмененные после начала войны

Евросоюз готовится в течение нескольких недель отменить беспошлинный ввоз украинских товаров, сообщила 14 мая газета Financial Times, ссылаясь на слова источников.

ЕС собирается прекратить действие льготного беспошлинного режима, введенного для Украины после полномасштабного вторжения России в 2022 году в дополнение к соглашению о свободной торговле. Этот режим позволяет ввозить большинство украинских товаров в ЕС без взимания пошлин. Срок действия режима истекает через три недели, 6 июня.

Евросоюз решил прекратить действие специального торгового соглашения после того, как с такой инициативой выступила Польша, объяснив это интересами польских фермеров.

В дальнейшем ЕС намерен ввести переходные меры, которые будут действовать, пока стороны обновляют общее торговое соглашение. Дипломаты сообщили FT, что переходное предложение недавно представили странам ЕС, оно предполагает, что число беспошлинных квот на сельскохозяйственную продукцию резко сократится, а годовую беспошлинную квоту разделят на 12 ежемесячных квот.

По словам источников издания, переходные меры сильнее всего скажутся на кукурузе, сахаре, меде и мясе птицы. Так, беспошлинная квота на кукурузу снизится с 4,7 миллиона тонн до 650 тысяч тонн, квота на мясо птицы — с 57,1 тысячи до 40 тысяч, на сахар — со 109 тысяч до 40,7.

Представитель Еврокомиссии подтвердил, что льготный режим для украинской сельхозпродукции не будет возобновлен, поскольку стороны работают над пересмотром соглашения о свободной торговле между ЕС и Украиной. Представитель комиссии добавил, что разрабатываются возможные переходные меры на случай, если переговоры не завершатся до 6 июня.

«Это действительно плохой сигнал для Украины. Поиск решения продлится как минимум до октября», — заявил FT председатель торгового комитета Европарламента Бернд Ланге.

По оценке правительства Украины, возвращение к довоенным условиям торговли сократит доходы страны на 3,5 миллиарда евро в год.

Льготный беспошлинный режим для сельскохозяйственной продукции Украины, введенный в 2022 году, распространялся на птицу, пшеницу и сахар. Большая часть поставок шла через страны ЕС в Африку и Азию. Против беспошлинного ввоза выступили фермеры в Польше, Франции и других странах Европы, обвиняя украинский экспорт в снижении внутренних цен. Польша неоднократно запрещала импорт украинского зерна через свою страну в нарушение правил ЕС.