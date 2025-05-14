Более шести тысяч россиян с начала 2022 года попросили об убежище в Германии. Получили его только 349

С начала 2022 года по апрель 2025 года 6274 гражданина России в возрасте от 18 до 45 лет подали прошение об убежище в Германии. Из них только 349 мужчин получили статус беженца, право на дополнительную защиту или попали под запрет на депортацию. Об этом говорится в ответе министерства внутренних дел Германии на запрос депутата бундестага от Левой партии Клары Бюнгер, пишет Berliner Morgenpost.

Остальные ходатайства либо были отклонены, либо необходимость принятия решения была уже не нужна, так как, например, прошение об убежище уже рассматривало другое государство.

Своим запросом Бюнгер хотела выяснить, в какой степени Германия помогает с убежищем российским дезертирам и другим людям, которые не хотят участвовать в российском вторжении в Украину.

Показатель в 349 одобренных прошений депутат назвала «позорно низкой цифрой». По ее мнению, обещание, которое давал бывший канцлер Германии Олаф Шольф, «и близко не было выполнено».

В сентябре 2022 года, вскоре после начала в России мобилизации, правительство Германии, которое возглавлял Шольц, объявило, что россияне, не желающие отправиться на войну, смогут получить политическое убежище в ФРГ. Пресс-секретарь канцлера говорил, что уклонение от мобилизации — убедительная причина для положительного рассмотрения заявления с просьбой об убежище. Соответствующее указание было дано Федеральному ведомству по вопросам миграции и беженцев. Тогда же говорилось, что претендовать на убежище смогут и дезертиры.