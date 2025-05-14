Блогера Гусейна Гасанова заочно арестовали по делу об отмывании денег и объявили в розыск

Чертановский районный суд Москвы заочно арестовал блогера Гусейна Гасанова по делу об отмывании денег, сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Ему предъявлено обвинение по статье о легализации денежных средств, приобретенных другими лицами преступных путем (часть 4 статьи 174 УК РФ). Решение об аресте уже обжаловано, отмечает ТАСС.

Кроме того, блогер объявлен в розыск.

Согласно карточке дела, защита Гасанова обжаловала решение об аресте в конце апреля. Подробности дела неизвестны.

Обновление. В Следственном комитете Росси сообщили, что Гасанова подозревают в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, в 2019-2021 годах блогер уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 миллионов рублей. «В целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения указанными средствами он легализовал их часть на сумму более 20 миллионов рублей путем финансовых операций», — заявили в ведомстве.

Гусейн Гасанов — видеоблогер и автор курса «Мышление миллионеров». У него более 30 миллионов подписчиков в инстаграме. По данным ТАСС, он живет не в России.

Федеральная налоговая служба ранее требовала взыскать имущество блогера стоимостью 112 миллионов рублей. Речь шла о двух автомобилях и квартире в Москве. Позже Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску, так как блогер погасил задолженность по налогам.