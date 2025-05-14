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ANSA: США выступают против приглашения Зеленского на саммит НАТО в июне

Источник: ANSA

США выступают против приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО, который пройдет 24 июня в Гааге. Об этом сообщило итальянское агентство ANSA со ссылкой на дипломатические источники. 

«Почти все союзники выразили недоумение Вашингтону по поводу этого решения», — заявил один из собеседников издания. 

К 14 мая приглашения для участия в саммите получили только четыре страны, не входящие в альянс: Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.

Агентство отмечает, что вопрос участия Украины в саммите еще не закрыт, эта тема может быть поднята на встрече министров иностранных дел в Анталье.

По информации Bloomberg, саммит НАТО в Гааге будет «короче предыдущих встреч» и сосредоточится на теме роста военных расходов и наращивании военного производства, а не Украине.