Жерара Депардье приговорили к 18 месяцам тюрьмы условно по делу о сексуализированном насилии

Суд в Париже признал актера Жерара Депардье виновным в сексуализированном насилии. Актера приговорили к 18 месяцам лишения свободы условно, сообщает BFM TV.

Обвинения против 76-летнего Депардье выдвигали две женщины, утверждавшие, что актер подверг их насилию на съемочной площадке фильма «Зеленые ставни» в 2021 году. Депардье отвергал обвинения.

Прокуратура требовала назначить Депардье полтора года лишения свободы условно и штраф в размере 20 тысяч евро.

Жерара Депардье задержали в Париже в апреле 2024 года после того, как две женщины обвинили его в сексуализированном насилии на съемках фильма «Зеленые ставни». Вскоре после задержания актера отпустили.

Депардье не в первый раз обвиняют в сексуализированном насилии. В конце ноября 2023 года на телеканале France 2 вышел документальный фильм, в котором четыре женщины обвинили актера в насилии, две из них заявили, что Депардье их изнасиловал. Кроме того, издание Mediapart весной 2023 года публиковало расследование, в котором 13 женщин утверждали, что подверглись сексуализированному насилию со стороны актера. Депардье все обвинения отрицал.