Вооруженные столкновения в Триполи: по данным ливийского телеканала, убит глава службы безопасности при президентском совете

В столице Ливии Триполи вечером 12 мая начались столкновения между правительственными силами и военизированными группировками.

В ходе столкновений, как сообщает ливийский телеканал Al Wasat, в штабе 444-й боевой бригады, входящей в состав военного округа Триполи, был убит глава аппарата поддержки стабильности (Stability Support Authority, SSA) Абдель Гани аль-Кикли. Reuters уточняет, что SSA находится под управлением президентского совета, который пришел к власти в 2021 году с правительством национального единства (ПНЕ) в результате процесса, поддерживаемого ООН.

Министерство внутренних дел Ливии призвало граждан оставаться дома «ради их собственной безопасности». Очевидцы рассказывают, что слышали стрельбу в районах Абу-Салим и Салах-Эддин. Президиум Университета Триполи объявил о приостановке всех занятий, экзаменов и административной работы до дальнейшего уведомления. Также появлялись сообщения о приостановке работы международного аэропорта Митига в Триполи, но его генеральный директор Ибрагим Фаркаш заявил, что аэропорт продолжает работать в обычном режиме, отрицая получение каких-либо уведомлений или указаний.

Посольство США в Ливии на фоне сообщений об эскалации напряженности в Триполи призвало к «спокойствию», присоединившись к аналогичному призыву миссии ООН. В заявлении миссии ООН говорится о необходимости срочной деэскалации и разрешении разногласий «путем конструктивного диалога».