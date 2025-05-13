В Ростовской области десять бывших заключенных, заключившие контракты с Минобороны, сбежали с полигона перед отправкой на войну

С военного полигона под Ростовом сбежали десять бывших заключенных, которые заключили контракты с Минобороны РФ и должны были отправиться на войну в Украине. Об этом сообщило издание Donday и подтвердил источник 161.ru в силовых структурах.

Побег произошел в ночь с 8 на 9 мая. Среди сбежавших были осужденные по статьям о грабеже, убийстве, распространении наркотиков, изнасиловании.

Donday пишет, что контрактники сбежали за несколько дней до отправления в зону «спецоперации».

По данным издания, в первые сутки после побега были задержаны четверо из них.

«Местонахождение двоих из них уже установлено. Готовится задержание», — рассказал источник 161.ru.