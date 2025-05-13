В Калуге подожгли пять автомобилей Росгвардии

В Калуге произошел пожар на парковке отдела вневедомственной охраны местного управления Росгвардии, сообщило издание «Калуга 24».

Пожар произошел вечером 12 мая на Тульской улице. В главном управлении МЧС по Калужской области сообщили, что у четырех машин выгорели моторные отсеки, у еще одного автомобиля сгорела задняя часть кузова.

Издание «Калужские новости» со ссылкой на источник пишет, что по подозрению в поджоге задержана 28-летняя жительница Калужской области. Женщина, как утверждается, облила машины горючей смесью и подожгла. После этого она уехала на машине Chevrolet Aveo, но при выезде из Калуги попала в аварию, сбив пешехода. «Не останавливаясь на этом, она вышла из машины и избила пострадавшего мужчину», — говорится в публикации.

Вскоре женщину задержали и передали сотрудникам ФСБ. Издание утверждает, что «женщина подверглась воздействию со стороны вербовочных агентов украинской армии».

Близкий к силовикам телеграм-канал Mash сообщает, что женщина подожгла машины «по заказу украинских мошенников, чтобы вернуть украденные у нее деньги». У подозреваемой есть трехмесячный ребенок.