Якубович в эфире «Поля чудес» по поручению Эрнста подарил автомобиль участникам войны в Украине

В эфире программы «Поле чудес» на Первом канале, выпуск которой вышел в майские праздники, ведущий Леонид Якубович подарил автомобиль участникам войны в Украине. На это обратил внимание телеканал «Дождь».

Военные не участвовали в программе, а сидели в зале. В какой-то момент Якубович позвал их, сказав, что «пока мы здесь под мирным небом славно отмечаем этот юбилейный год», в студии есть люди, которые «пришли оттуда — пришли с передка».

«Отдавая дань уважения тем, кто с оружием в руках защищает нашу Родину, я хочу сказать: по поручению генерального директора Первого канала [Константина Эрнста], от нас всех, с благодарностью — ключи от автомобиля вам, ребята. Пользуйтесь!» — сказал Якубович.

После этого военные развернули флаг, как утверждает «Дождь», интербригады «Пятнашка». Среди военных журналисты опознали Андрея Мищенко с позывным Голливуд, который командует подразделением «Ночные волки Пятнашка».

Бригада «Пятнашка» была создана в 2014 году как вооруженное формирование, в основном состоящее из уроженцев Абхазии. Командовал бригадой Ахра Авидзба — брат криминального авторитета Алхаса Авидзбы (убитого в 2019 году). Бригада воюет в Донбассе с 2014 года. Ее бойцы участвуют в полномасштабном вторжении войск РФ в Украину.

В 2021 году Служба безопасности Украины объявила в розыск Ахру Авидзбу. По версии СБУ, он участвовал в «издевательствах и пытках захваченных украинских военнослужащих, запугивании мирного населения». Его обвиняли в создание террористической организации, незаконном лишении свободы или похищение человека и жестоком обращении с военнопленными или гражданским населением.

Участники войны в Украине не в первый раз участвуют в «Поле чудес». Они, в частности, снялись в программе, которая вышла в эфир летом 2024 года.